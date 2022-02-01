Fazla tüketildiğinde ölüme neden oluyor!

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KAHVE İçerdiği kafeinin fadaları olduğu kadar zararları da vardır. Bu nedenle günde en fazla 6 bardak kahve içilmesi gerekir. Kahve tiriyakisi olan özellikle bu duruma dikkat etmelidir.

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ELMA ÇEKİRDEĞİ Elma çekirdeğinin içerisinde bir çeşit karbonhidrat olan pektin gazı bulunuyor. Bu gaz mide delinmesinden bağırsaklarda gaz birikmesine kadar neden olabilir. Ayrıca elma çekirdeği çok az bilinsede bazı kişilerde alerjik reaksiyona sebebiyet verir.

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KAYISI ÇEKİRDEĞİ Kayısı içerdiği antioksidan ve lif sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını destekler aynı zamanda da bağırsakalrda bulunan zararlı florasanları azaltır. Ancak olgunlaşmamış kayısının içeriğindeki maddelerde olgunlaşmadığından zehir etkisi gösterebilir.

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MUZ Muz içerdiği yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaşrıtarak habızlık ve şişkinlik gibi sağlık sorunlarının riskini azaltır. Fakat fazla tüketilen muz sindirimi hızlandırdığından aşırı ishale neden olur. Bu da erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarır.

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SU TÜKETİMİ Saağlıklı bir vücut için günde ortalama en fazla 3 litre su içilmelidir. Ancak 3 litreden sonra tüketilemye çalışılan su miktarı sağlık sorunlarına neden olabilir. Kanın su oranı artığından kan akışı hızlanır. Hızlanan kan akışı da kalbin ritmini bozar yada birden gelen kan akışını sağlayamadığından durma ihtimali yükselir.