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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2022 Salı 13:27

Fazla tüketildiğinde ölüme neden oluyor!

Severe tükettiğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinleri fazla tükettiğimizde sağlığımızı riske atabiliyor. İşte fazla tüketildiğinde zarar veren besinler

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