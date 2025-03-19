Evinizdeki bu 11 şeyi temizlemeyi unutmayın! Sağlığınız risk altında

Panjurlar





Pencerelerin panjurları da tozun en çok biriktiği yerlerden biridir. Kir ve yağ lekelerini çıkarmak için sirke çözeltisi kullanabilirsiniz. Temizliği kolaylaştırmak için eski bir çorabı elinize geçirip bez olarak kullanabilirsiniz.