Evinizdeki bu 11 şeyi temizlemeyi unutmayın! Sağlığınız risk altında

Kapı kolları ve anahtarlar
Odaya girerken ilk, çıkarken ise son dokunduğumuz yerlerden biri anahtarlar ve kapı kollarıdır. Bu bölgeler, en fazla mikrop biriken alanlardandır.
Yüzeyleri temizlemek için:
- Kirli bölgeye dezenfektan sıkın.
- Bir bez veya temizlik kağıdıyla silin.
- Dezenfektanlı ıslak mendil de kullanabilirsiniz.
Çöp kutusu
Çöpü atmış olsanız bile kötü kokular devam edebilir. Bunun sebebi, çöpteki bakterilerin çöp kutusunda kalmasıdır. Kokuyu önlemek için şu adımları uygulayın:
- Tüm çöpleri atın.
- Çöp kutusunu sıcak suyla yıkayıp kurulayın.
- Dezenfektan sıkıp bir fırça ile temizleyin.
- 5-10 dakika beklettikten sonra tekrar yıkayıp kurulayın.
Çamaşır ve bulaşık makineleri
Garip gelebilir ama bulaşık ve çamaşır makineleri de temizlenmelidir. İçlerinde yemek artıkları, kıyafet iplikleri gibi kalıntılar birikebilir ve küf oluşumuna neden olabilir.
Temizleme yöntemi:
- Dış yüzeyleri sirke çözeltisi ile silin.
- İç temizlik için 1 ölçek karbonat ve 4 ölçek beyaz sirke karışımı hazırlayın.
- Makineyi en yüksek sıcaklıkta çalıştırın.
Diş fırçası kabı
Diş fırçanızın kabını düzenli olarak temizlemezseniz, kirli bir fırçayla dişlerinizi fırçalamış olursunuz.
Temizleme yöntemi:
Kabı sıcak suda bekletin.
Deterjanlı veya karbonatlı su ile yıkayın.
Kumandalar
Kumandalar en fazla mikrop taşıyan eşyalar arasındadır. Günlük olarak kullandığımız bu eşyalar bakteri yuvasına dönüşebilir!
Çözüm:
Düzenli olarak dezenfektanlı mendille silin.
Çanta ve cüzdanlar
Çanta ve cüzdanların içi ve dışı çok çabuk kirlenir.
Temizleme yöntemi:
Hafif kirliyse, alkol bazlı bir bezle iyice silin.
Küçük detayları silmeyi unutmayın.
Mürekkep lekesi varsa 1:1 oranında sirke ve alkol karışımıyla temizleyin.
Yağ lekelerini karbonat veya mısır nişastasıyla çıkarabilirsiniz.
Kumaş çantanız varsa çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.