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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 11:50 |

Evinizdeki bu 11 şeyi temizlemeyi unutmayın! Sağlığınız risk altında

Günlük temizlik rutinimizde birçok yeri temizliyoruz, ancak bazı eşyalar var ki gözden kaçıyor ve zamanla bakteri yuvasına dönüşebiliyor! Hijyen konusunda bilinçlenmek ve sağlıklı bir yaşam için bunlara dikkat edin

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