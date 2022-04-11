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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:35

Evde yapılan yoğurt ve fabrika yapımı yoğurt arasında ne fark var? Ev yoğurdunun faydaları nelerdir?

Ev yoğurdunun faydaları saymakla bitmezken, en önemlisi ise kansere karşı verdiği savaş olarak ifade edildi. Özellikle gelişim aşamasında çocukların tüketmesi gereken yoğurt evde yapılıyorsa bir o kadar daha katkılı oluyor. Fabrika yapımı yoğurt yerine evde yapılanların tercih edilmesini söyleyen uzmanlar, kemik gelişiminde önemli yer edinen yoğurt için kritik uyarılarda bulundu.

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