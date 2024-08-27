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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 16:10

Dünyanın en sağlıklı 50 besini! Sofranızdan eksik etmeyin

Bilimsel araştırmalar ve beslenme uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda dünyanın en yararlı 50 besini belli oldu. İşte listede yer alan besinler ve etkileri...