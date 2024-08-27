Dünyanın en sağlıklı 50 besini! Sofranızdan eksik etmeyin

1. Elma
Elma lif, C vitamini ve çok sayıda antioksidan içerir. Çok doyurucudur ve öğünler arasında acıktığınızda mükemmel bir atıştırmalıktır.
2. Avokado
Avokado diğer meyvelerin çoğundan farklıdır çünkü bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Sadece kremsi ve lezzetli değil, aynı zamanda lif, potasyum ve C vitamini bakımından da yüksektir. Salata sosu olarak mayonezi avokado ile değiştirin veya kahvaltıda tostun üzerine sürün.
3. Muz
Muz iyi bir potasyum kaynağıdır. Ayrıca B6 vitamini ve lif bakımından da zengindir ve kolay taşınabilir.
5. Portakal
Portakallar C vitamini içerikleriyle iyi bilinirler. Dahası, lif ve antioksidan bakımından da zengindir.
7- Yumurtalar
Yumurta oldukça besleyicidir.
Bir zamanlar yüksek kolesterol içerdiği için şeytanlaştırılan yumurtayı uzmanlar artık çeşitli faydaları olabilecek faydalı bir protein kaynağı olarak görüyor.
10. Kuzu ve koyun eti
Koyunlar genellikle otla beslenir ve etleri omega-3 yağ asitleri bakımından omega-6'ya kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir.
11. Badem
Badem, E vitamini, antioksidanlar, magnezyum ve lif içeren popüler bir yemiştir. 2021 yılında yapılan bir inceleme, bademin kilo kaybına katkıda bulunabileceğini, bağırsak mikrobiyotasını destekleyebileceğini, düşünmeyi geliştirebileceğini, kişi stres altındayken kalp atış hızını yönetebileceğini ve cilt yaşlanmasını önleyebileceğini ortaya koymuştur
12. Chia tohumu
Chia tohumları diyete besin açısından çok değerli bir katkıdır. 28 gramında 11 gram lif ve önemli miktarda magnezyum, potasyum, kalsiyum ve çeşitli diğer besinler bulunur
13. Hindistan cevizi
Hindistan cevizi lif ve orta zincirli trigliseritler (MCT'ler) adı verilen yağ asitleri içerir.
14. Macadamia fındığı
Macadamia fındığı tekli doymamış yağ oranı yüksek, omega-6 yağ asidi oranı ise diğer fındıkların çoğundan daha düşüktür.
15. Ceviz
Ceviz son derece besleyicidir ve lif ile çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir.
16. Brezilya fındığı
Brezilya fındığı besin açısından zengindir. İçerdiği besinler tiroid fonksiyonlarını destekler ve iyi bir selenyum minerali kaynağıdır.
17. Kuşkonmaz
Kuşkonmaz hem karbonhidrat hem de kalori bakımından düşük ve K vitamini açısından zengin popüler bir sebzedir.
18. Dolmalık biber
Dolmalık biberlerin kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere çeşitli renkleri vardır. Çıtır çıtır ve tatlıdırlar ve harika bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdırlar.
19. Brokoli
Brokoli, hem çiğ hem de pişmiş olarak harika tadı olan turpgillerden bir sebzedir. Mükemmel bir lif, C ve K vitaminleri kaynağıdır ve diğer sebzelere kıyasla önemli miktarda protein içerir.
20. Havuç
Havuç popüler bir kök sebzedir. Tatlı, gevrektir ve lif ve K vitamini gibi besinlerle doludur. Ayrıca çok sayıda faydası olan karoten antioksidanları bakımından da zengindir.
21. Karnabahar
Karnabahar çok yönlü bir turpgil sebzedir. Körilere ekleyebilir, zeytinyağı ile kızartabilir veya çiğ olarak salatalarda kullanabilirsiniz.
22. Salatalık
Salatalık ferahlatıcı bir atıştırmalıktır. Hem karbonhidrat hem de kalori bakımından düşüktürler ve çoğunlukla sudan oluşurlar. Ayrıca az miktarda K vitamini ve diğer besin maddelerini içerirler.
23. Sarımsak
Sarımsak, salatalara ve pişmiş tuzlu yemeklere sağlıklı ve lezzetli bir katkıdır. Antioksidan ve antimikrobiyal etkileri olan allisin içerir. İçerdiği besinler kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini de azaltabilir.
25. Soğan
Soğan güçlü bir tada sahiptir ve birçok tarifte yer alır. Sağlığa faydaları olduğuna inanılan bir dizi biyoaktif bileşik içerirler.
26. Domates
Domates, teknik olarak bir meyve olmasına rağmen genellikle sebze olarak kategorize edilir. Lezzetlidirler ve potasyum ve C vitamini gibi besinler sağlarlar.
27. Somon
Somon, protein ve omega-3 yağ asitleri de dahil olmak üzere lezzetli ve besin değeri yüksek bir yağlı balık türüdür. Ayrıca bir miktar D vitamini içerir.
28. Sardalya
Sardalya küçük, yağlı ve oldukça besleyici bir balıktır. Kalsiyum ve D vitamini de dahil olmak üzere birçok besin maddesi sağlarlar.
29. Kabuklu deniz ürünleri
Kabuklu deniz ürünleri besin açısından yoğundur ve lezzetli bir hafif öğün oluşturur. Yenilebilir kabuklu deniz ürünleri arasında istiridye, yumuşakça ve midye bulunur. Taze ve toksinsiz olduklarından emin olmak için bunları saygın bir kaynaktan aldığınızdan emin olun.
30. Karides
Karides, yengeç ve ıstakozlarla akraba bir kabuklu türüdür. Yağ ve kalori bakımından düşük, protein bakımından yüksek olma eğilimindedir. Ayrıca selenyum ve B12 vitamini sağlar.
32. Ton balığı
Ton balığı yağ ve kalori bakımından düşük, protein bakımından ise yüksek olma eğilimindedir. Diyetlerine daha fazla protein eklemek isteyen ancak kalorileri düşük tutmak isteyen kişiler için mükemmeldir.
33. Kahverengi pirinç
Pirinç, dünya nüfusunun büyük bir kısmı için temel bir gıdadır. Kahverengi pirinç beyaz pirince göre daha besleyicidir ve yeterli miktarda lif, B1 vitamini ve magnezyum içerir.
34. Yulaf
Yulaf besin maddeleri ve beta glukan adı verilen güçlü lifler sağlar. Glukanlar, kolesterolü düşürmeye yardımcı olmak ve bağırsaktaki yararlı bakterileri beslemek de dahil olmak üzere çok sayıda fayda sağlar.
35. Kinoa
Kinoa, lif ve magnezyum gibi besinler açısından zengin, lezzetli bir tahıldır. Aynı zamanda mükemmel bir bitki bazlı protein kaynağıdır.
36. Hezekiel ekmeği
Ezekiel ekmeği organik filizlendirilmiş tam tahıl ve baklagillerden yapılır. "Beyaz" ekmeğe kıyasla, Hezekiel ekmeği geleneksel ekmeklerden çok daha fazla protein, minerallere sahiptir
37. Ev yapımı düşük karbonhidratlı ve glutensiz ekmekler
Düşük karbonhidratlı veya glütensiz ekmekler arıyorsanız, kendi ekmeğinizi yapmayı düşünebilirsiniz.
38. Yeşil fasulye
Çalı fasulyesi olarak da adlandırılan yeşil fasulye, adi fasulyenin olgunlaşmamış bir çeşididir. Garnitür olarak bütün halde kullanın veya salatalara soğuk olarak ekleyin.
39. Barbunya
Barbunya lif ve çeşitli vitamin ve mineraller içerir. Çiğken zehirli oldukları için düzgün pişirdiğinizden emin olun.
40. Mercimek
Mercimek bir diğer popüler baklagildir. Lif oranı yüksektir ve iyi bir bitki bazlı protein kaynağıdır.
41. Yer fıstığı
Yer fıstığı aslında baklagillerdir, gerçek fıstık değildir. Lezzetlidirler ve yüksek oranda besin ve antioksidan içerirler. Bir çalışma, yer fıstığının kilo kaybına yardımcı olabileceği ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.
42. Peynir
Tek bir dilim peynir, bir fincan (240 ml) süt ile aynı miktarda besin sağlayabilir. Ayrıca proteinli bir gıda olarak etin yerini alabilir. Ancak yağ oranı yüksek olmamalı.
Farklı tat ve dokulara sahip birçok peynir türü vardır. Daha az işlenmiş peynir çeşitlerini tüketmeye çalışın
43. Süt ürünleri
Süt vitamin, mineral, protein ve kalsiyum içerir.
2022 yılında yapılan bir inceleme, süt ürünleri tüketen kişilerin kardiyovasküler hastalıklardan (KVH) ölme olasılığının tüketmeyenlere göre daha düşük olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, tam yağlı süt ürünleri KVH ve bazı kanser riskini artırabilir.
44. Yoğurt
Yoğurt, canlı bakteriler eklenerek fermente edilen sütten yapılır. Süt ile aynı sağlık etkilerinin çoğuna sahiptir
45. Sızma zeytinyağı
Sızma zeytinyağı en sağlıklı bitkisel yağlardan biridir. Kalp sağlığına faydalı tekli doymamış yağlar içerir ve sağlık açısından güçlü faydaları olan antioksidanlar bakımından zengindir.
46. Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı doymuş bir yağdır ve zeytinyağına benzer sağlık etkilerine sahip olabilir.
47. Patates
Patates potasyum sağlar ve C vitamini de dahil olmak üzere ihtiyacınız olan hemen hemen her besinden biraz içerir.
48. Tatlı patates
Tatlı patatesler antioksidanlar, beta karoten, A vitamini ve diğer temel besinler açısından zengindir. Pişirerek, püre haline getirerek veya diğer yemeklere ekleyerek yiyin.
49. Elma sirkesi
Elma sirkesi, yemekle birlikte tüketildiğinde yemek sonrası kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir, ancak etkinliği konusunda daha fazla kanıta ihtiyaç vardır.