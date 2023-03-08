  • $18,9413
  • 19,9705
  • 1104.78
  • 5357.29

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 8 Mart 2023 Çarşamba 13:05

Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Faydasını bir bilseniz...

Hemen her gün sevilerek tüketilen çay kimileri için olmazsa olmazlardan. Fazla tüketildiğinde zararı bulunan çay yeterli tüketildiğinde bir o kadar faydalı. Hatta demlikte kalan çay bile bir doğru kullanıldığında yararlı olabiliyor. Peki kalan çay ile neler yapılabilir? İşte detaylar...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.