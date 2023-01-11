Çörek otunun bilinmeyen faydaları! Hangi hastalıklara iyi gelir?

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Damar hastalıklarını önleyen çörek otu, hazmı da kolaylaştırıyor. Sadece bununla kalmayan çörek otu mantar ve virüslere karşı öldürücü bir etkiye sahip.

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Kan şekerini de düşüren çörek otu, solunum borusunu da genişletiyor. Alerjileri önleyen çörek otu, vücudun savunma sistemini dengelemeye de yarıyor.

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Sadece yetişkinler değil çocuklarda da etkileri olan çörek otu, özellikle sinir ve deri hastalıklarıyla birlikte astıma da iyi geliyor.

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Kadınların hamilelik sürecinde de etkisi olan çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.

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Çörek otu üzerine yapılan araştırmalar mucizelerle karşılaşmalara neden oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirlenen çörek otu, bazı ilaçlarda ham madde olarak kullanılır.

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Akciğer kanserine karşı koruyucu olan çörek otu, meme ve prostat kanserini yavaşlatır.

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Kanı sulandıran, kalp enfarktüsü riskini azaltan ve romatizma ağrılarını dindiren çörek otu, öksürük ve solunum yolu hastalıklarını tedavi ettiğiyle de bilinir.

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Hücrelerin yenilenmesini hızlandırır, iltihap giderici ve idrar söktürücüdür. Cilt hastalıklarını tedavi edici özelliği vardır.

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Zayıflamaya yardımcı olur, antioksidan özelliğe sahiptir, depresyon ve panik atak hastalığını tedavi edicidir.

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Acımış çörek otu yağı, bozulmuş demektir. Çörek otunun etkisi kişiden kişiye değişebilir. Çörek otu, az miktarlarda alındığında genellikle güvenlidir ve zarar verici değildir.

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Yiyeceklerin ve ekmek gibi hamur işlerinin içerisinde baharat şeklinde kullanılan çörek otunun ise bir zararı yoktur.

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ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, çörek otunun öğütülmüş halde alınmamasını tavsiye ediyor.

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Çünkü öğütülme işlemi esnasında içerisinde çörek otunun içerisinde bulunan faydalı yağlar uçar.

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Bu nedenle de çörek otunu tohum halinde almak daha doğrudur. Çörek otu, poğaçada, börekte, kurabiye ve salatada kısacası birçok yerde kullanılabilir.

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Ayrıca çörek otunu düzenli olarak tüketmek için kahvaltıdan ve yemekten yaklaşık bir saat önce, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğneyebilirsiniz.

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Susam gibi siyah tohumları olan bir çeşit bitki olan çörek otunun içeriğinde sabit ve uçucu yağlar, alkaloitler, saponinler ve tanen bulunur.

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