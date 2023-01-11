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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 17:07

Çörek otunun bilinmeyen faydaları! Hangi hastalıklara iyi gelir?

Özellikle hamur işlerinin vazgeçilmezi olan çörek otu lezzetinin yanı sıra besleyiciliği ile de olmazsa olmazlardan. Peki çörek otunun faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? İşte çörek otunun bilinmeyen faydaları...

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