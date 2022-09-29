Çoğu insanının vazgeçilmezi olsa da... İşte şekerin zararları

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Şeker çoğu insanının vazgeçilmezi olsa da zararlarını göz ardı etmemek gerekir.

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Son zamanlarda kullanımı hızla artan şekerin vücudumuza verdiği zarar şaşırtıyor. İşte şekerin vücudumuza verdiği zararlar...

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ÖMRÜ KISALTABİLİR

Şekerli yiyecekler tüketmek anlık olarak size keyif verebilir ancak uzun vadede baktığınızda bunun zehirden bir farkı yoktur.

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California San Francisco Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada günlük günlük olarak 500 gram asitli içecek tüketmenin sigara kullanımıyla aynı etkileri yarattığını ortaya koydu. Hücrelerin yaşlanmasına neden olan şekerin insan ömrünü kısalttığı söylenmektedir.

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Tıpkı sigarada olduğu gibi 4,6 yıl hücre yaşlanmasına eşdeğerdir.

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İNSÜLİNİ YÜKSELTİR

Kan şekerini düzenleyen insülin salımını artırır. Bilim insanı Vasanti Milk, "Vücut, gazlı içeceklerdeki şekeri çok hızlı emer, bu da lan şekeri ve insülinde hızla artışa neden olur" diyor.

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Zamanla bu insülin direncine yol açabilir, ve kişinin metabolik sağlığını olumsuz bir yola sokar. Kan şekeri değerleri bozulduğunda açlık ve beraberinde gerginlik başlar. İleri aşamalarda baygınlık da kaçınılmazdır.

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OBEZİTEYE YOL AÇAR

Fazla miktarda ve düzenli olarak şeker tüketmek, karaciğerde fruktozun yağ olarak depolanmasına neden olur. Sonucunda kilo artışı yaşanılması kaçınılmazdır. Düzenli şeker tüketilmesi özellikle bel çevresinin yağlanmasına neden olur.

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TANSİYON VE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIR

Sağlıklı bir kalp istiyorsanız şekeri hayatınızdan çıkarın. Dr. Saltzman, "Yüksek miktarda şeker alımı, çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) olarak adlandırılan, kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olan bir tür kan lipidindeki bir artışla ilişkilendirilmiştir" diyor. LDL ve trigliseridlerin yükselmelerine sebep olan şeker, damar tıkanıklığına yol açar. Bu da kalp krizine sürükleyebilir.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Akyuvar hücreleri, şekerden olumsuz bir şekilde etkilenir. Şeker tükettikten yaklaşık 2 saat sonra akyuvarlar virüsleri parçalama yeteneğinin yarısını kaybeder. Bu da direkt olarak bağışıklık sistemini zayıflatır.

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Aynı zamanda yüksek şeker tüketimi C vitaminini vücutta kullanılamaz hale getirir.

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DEPRESYONA NEDEN OLUYOR

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda şekerin özellikle ergenlik döneminde depresyon ve endişeye sebep olduğu ortaya çıktı. Fruktozun fazla tüketiminin beyni değiştirdiği ve bunun da davranışlara olumsuz bir şekilde yansıdığını söylüyor araştırmacılar. Fazla fruktoz tüketimi stres hormonu salımını artırır ve endişe belirtilerini ortaya koyar.

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DİŞLERİN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÜRÜMESİNE NEDENDİR

Ağzımızdaki kimi bakteriler şeker ile beslenerek çoğalırlar. Şeker tüketip bir de düzenli olarak diş fırçalamıyorsanız şeker, ağız içinde aside dönüşür ve bu da diş minerallerini çözer. Beraberinde çürükler oluşur.

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