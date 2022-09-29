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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:30

Çoğu insanının vazgeçilmezi olsa da... İşte şekerin zararları

Şeker çoğu insanının vazgeçilmezi olsa da zararlarını göz ardı etmemek gerekir. Son zamanlarda kullanımı hızla artan şekerin vücudumuza verdiği zarar şaşırtıyor. İşte şekerin vücudumuza verdiği zararlar...

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