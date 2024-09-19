Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0702
  • 38,1264
  • 2828.66
  • 9881.83

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 11:19

Çayı bu şekilde tüketirseniz... Ölüme yol açıyor

Sıcak çay sevenleri üzecek bir araştırma haberi geldi. Yapılan çalışmalara göre her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini söylüyor. Sıcak çayın, yemek borusu kanserini tetiklediğinin altı çizildi