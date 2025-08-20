Haberler
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:35

Çay tiryakilerine kötü haber! Sudan sonra en çok tüketilen içecek

Türk kültürünün vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, sudan sonra en çok tüketilen içecek olarak sofralarda yerini alıyor. Sabah kahvaltılarında, öğle molalarında ve akşam yemeklerinden sonra keyifle içilen çay, bilinçsizce tüketildiğinde vücuda ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle aşırı çay tüketimi; demir eksikliğine, uykusuzluğa, mide sorunlarına ve tansiyon problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar, günde içilen çay miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, çayın zararları nelerdir? Fazla çay içmek hangi hastalıklara sebep olur? İşte merak edilen tüm detaylar…

