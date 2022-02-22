  • $13,8428
  • 15,7169
  • 845.802
  • 2024.56

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 16:02

Buzdolabından uzak tutulması gereken 10 gıda! Bu hatayı sakın yapmayın

Bazı gıdaların bilinenin aksine buzdolabında değil, dışarıda korunması gerektiği belirtildi. Buzdolabı, bazı yiyeceklerin ömrünü kısaltırken, bazılarının ise besin değerlerinin azalmasına sebep oluyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.