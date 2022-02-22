Buzdolabından uzak tutulması gereken 10 gıda! Bu hatayı sakın yapmayın

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Mutfağımızdaki birçok gıdayı buzdolabında saklıyoruz. Ancak bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanmaması gerektiği genellikle bilinmiyor.

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Yanlış koşullarda saklanan yiyecekler tadını ve besin değerini kaybedebiliyor. İşte o gıdalar:

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1. Patates: Patatesleri buzdolabında saklamak, içindeki nişastanın şekere dönüşmesine neden olur.

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Patates bu nedenle lezzetini kaybeder ve pişerken kararır. Bu nedenle filizlenmemesi için güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklanması gerekiyor. Bu kural, tatlı patatesler için de geçerli.2. Soğan: Soğanlar buzdolabının tüm nemini emiyor. Bu yüzden buzdolabında bekletilen soğanların kabukları nemleniyor ve tadı değişiyor.

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2. Soğan: Soğanlar buzdolabının tüm nemini emiyor. Bu yüzden buzdolabında bekletilen soğanların kabukları nemleniyor ve tadı değişiyor.

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Tıpkı patatesler gibi soğanlarınızı da karanlık ve kuru bir köşede saklamaya özen göstermelisiniz. Ancak soğanı ve patatesi aynı yerde saklamaktan kaçının. Aksi takdirde soğanlar patatesin tüm suyunu emecektir.

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3. Salatalık: Salatalıklar genellikle buzdolabının sebzelik bölüne yerleştirilir. Ancak bu da yanlış bir seçim.

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Salatalıklar buzdolabında diriliği ve tadını kaybediyor. Aynı şey havuçlar için de geçerli. Bu sebzelerin ışıktan uzak kuru bir yerde saklanması gerekiyor.

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4. Çilek: Çilekler ve diğer kırmızı meyveler buzdolabında saklandığında tadını kaybediyor.

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Çilekle yapılan tatlıların da buzdolabında ilk tatlarını kaybetmeleri sıklıkla görülüyor. Buzdolabına konulan çilekli tatlıların şekeri kristalize oluyor ve tadı bozuluyor.

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5. Ketçap: Tüketicilerin büyük çoğunluğu ketçabı buzdolabında saklıyor.

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Ancak ketçapların süpermarketlerde raflarda tutulduğu unutuluyor. Bu yanlış alışkanlığa son verin. Buzdolabındaki ketçapların kıvamı bozuluyor.

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6. Yumurtalar: Buzdolapların hemen hepsinde kapak bölümünde yumurtaları saklamak için özel bir bölüm bulunsa da buzdolabı yumurtalar için uygun bir saklama alanı değil.

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Yumurtaları ışıksız ve kuru yerlerde saklamak daha uygun bir yöntem.

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7. Kornişon turşu: Kornişon salatalıklardan yapılan turşular buzdolabında saklandığında mayalanma süreci sekteye uğrar ve tadını kaybeder.

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8. Muz: Tıpkı kivi gibi muz da buzdolabında daha çabuk kararır.

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Egzotik bir meyve olan muz, sıcaklığa ihtiyaç duyar. Hasır sepetler muzları tadını bozmadan saklamak için ideal.

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9. Konserve ton balığı: Buzdolabı, konserve ton balığının yapısına zarar verebilir.

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Marketler ve bakkallarda da ton balığı buzdolaplarında değil raflarda satılıyor.

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10. EKMEK: Ekmekleri daha sonra tüketmek için buzdolabında, bazen de derin dondurucuda saklıyoruz. Ancak ekmeklerin nemi soğuk ortamda kayboluyor.

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Ekmekleri sıkıca paketlemek, bir süreliğine buzdolabının gördüğü işlevi görecektir. Ancak daha uzun süre saklanacak ve kısa süre içinde tüketilemeyecek ekmekler, küflenmemesi ve ziyan olmaması için buzdolabında saklanması gerekiyor.

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