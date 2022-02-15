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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 17:44

Bu meyve ve sebzeleri soymadan tüketmeniz gerekir

Bazı meyve ve sebzeler soyulduklarında bütün vitamin ve mineralleri kayboluyor. Dolayısıyla bu sebze ve meyveleri soyarak değil kabuklarıyla tüketmek gerekiyor. İşte soyulmadan tüketilmesi gereken besinler...

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