Bu meyve ve sebzeleri soymadan tüketmeniz gerekir

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Patates

C ve B6 vitamini, fosfor, niasin, magnezyum, potasyum, lif ve çinko ve içeriğinde bir çok zengin mineral bulunduran patates, hem saplıklı hem de kalori yönünden oldukça düşüktür. Patatesi soyduğunuz zaman kabukta bulunan birçok vitamin ve mineralin kaybolmasına neden olursunuz. Patates kabuğundaki lif, kalsiyum, demir, potasyum, fosfor, riboflavin, folatta ve A ve K vitaminler, patatesin içerisinden daha yüksektir.

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Salatalık

Salatalık potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle diyet yapanlara salatalık sık sık önerilir. Kilo vermede etkili olan aynı zamanda da tadı lezzetli olan bu meyvenin kabuğunu soymadan yemeniz gerekir.

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Kabuklu halde tüketirken Üzerinde bulunan sentetik kimyasallardan çekinmenizi anlıyoruz ancak sirkeli suda bir süre beklettiğinizde ve iyice yıkadığınızda bu sorunu da ortadan kaldırmış olursunuz. Salatanın üzerinde kansere, kardiyovasküler hastalığa ve iltihaba karşı koruma sağlayan flavonoidler, lignanlar ve triterpenleri içerir.

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Kivi

İçeriğinde bol miktarda c vitamini bulunduran kivi bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli bir meyvedir. E ve K vitamini, bakır, potasyum, manganez ve folat içerir.

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Bu yeşil meyveyi yemek için genellikle kabuğunu soyarız. Bu durumda kabuk içindeki tüm etli kısımları iyice kaşıkla sıyırın. Aslında kivi kabuklarıyla yenilebilen bir meyve... Soğuk suyun altında ovmanız halinde tüylü bölümü gidecektir. Böylece besin değeri çok yüksek kahverengi kabuğuyla kiviyi yiyebilirsiniz.

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Karpuz

Evet, yanlış duymadınız! Karpuzun kabuğunda zengin vitamin ve mineraller bulunuyor. Karpuzun sulu ve beyaz kısmı c ve b6 vitaminleri, zengin antioksidan içerir. Yapılan araştırmalarda da karpuz kabuğunun erektil disfonksiyon ve hipertansiyon için bir tedavi olarak faydalı olabileceğini, bununla birlikte kilo alımını azaltmaya ve LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.