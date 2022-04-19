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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 11:36

Bu belirtiler varsa dikkat! Erken teşhis çok önemli rol oynuyor

Ateş, ağrı, kilo değişimi, yorgunluk, baş dönmesi, öksürük, kaşıntı... Bütün bu belirtilerin bir ya da birkaç anlamı olabiliyor. Bu belirtilerin farkında olmak hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli rol oynuyor.

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