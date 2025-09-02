Böbreklerinizin sessiz düşmanı! Farkında olmadan yaptığımız yanlışlar

Görev ve işlevlerini saymakla bitmez. Ne yazık ki biz bu organın önemini çoğu zaman fark etmiyoruz... Çoğumuza tanıdık gelen ve aslında böbreklere zarar veren bazı alışkanlıklarımız var. Sağlığımızı korumak için bu alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekir. Çünkü böbrek sağlıklıysa, siz de sağlıklısınız demektir.
Alkol ve sigara
Sigara ve alkolün vücuda zararları defalarca kanıtlanmıştır. Bu maddeler böbreğe yoğun miktarda toksin yükler ve böbreğin işlevini bozarak zamanla yetmezliğe yol açar. Sigara ve alkol tüketmek ekranda havalı görünebilir ama gerçekte kendi kendinizi yavaşça öldürmekten başka bir şey değildir.
Aşırı kafein tüketimi
Kahve ve enerji içeceklerinde bulunan kafein, fazla alındığında vücuda özellikle de böbreklere zarar verir. Kafein güçlü bir idrar söktürücüdür; vücuttan su atılmasına yol açarak böbreğe gereksiz yük bindirir.
B6 vitamini eksikliği
Böbreğin sağlıklı çalışabilmesi için günlük ortalama 1,3 mg B6 vitamini almak gerekir. Bu vitamin; tavuk, balık, patates ve turunçgillerde bol miktarda bulunur.
Aşırı sodyum
Sofra tuzu sodyumun başlıca kaynağıdır. Fazla tuz tüketmek böbreğin su-tuz dengesini bozarak işlevini aksatır. Yetişkinler için günlük tuz tüketimi 5-6 gramı geçmemelidir. Az tuza kısa sürede alışılır ve yemeklerin gerçek tadı daha iyi alınır.