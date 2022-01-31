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Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:25

Bilim dünyasını şaşırtan limon ve sarımsak mucizesi! Faydasını bir bilseniz...

Limon suyu ve sarımsak mucizesi 2 litre limon suyu, 40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak, ağzı sıkı kapanan koyu renkli veya üzeri kağıtla kapatılmış bir kavanoza karıştırılıp doldurunuz.

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