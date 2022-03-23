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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:07

Ballı suyun 9 faydası! Tam bir şifa deposu

Sabahları bir bardak ılık suyun faydasını veya cildiniz için balın ne kadar yararlı olduğunu da duymuş olabilirsiniz. Peki ballı suyun bir arada ne kadar etkili olduğunu biliyor musunuz? İşte faydaları...

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