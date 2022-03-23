Ballı suyun 9 faydası! Tam bir şifa deposu

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Kilolarınızı eritir: Ballı su içmek kilo vermenize yardım eder. Balın içindeki şeker, sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Şekerli meşrubatlara karşı duyduğunuz istekle savaşmada önemlidir. Gazoz gibi şekerli içecekler boş kaloriyle doludur. Bunları azaltarak ve ballı suyu tercih ederek kalori alımınızı da azaltırsınız ve kilo verirsiniz.

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Düzenli olarak ballı su için: Sabahları ballı ılık bir bardak su içmek sindirim sisteminizi iyileştirmeye yardım eder. Balın antiseptik etkisi midenizdeki asitlik derecesini hafifletir. Kalın bağırsağınızın susuz kalmasını önler ve kabızlık sorunu yaşamazsınız.

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Bağışıklık sistemini destekler: Bal şaşırtıcı bir bakteri öldürme özelliğine sahiptir. Sade olarak tüketecekseniz organik olmalı. Çünkü bu bal bakterilere karşı faydalı olan enzimlerle doludur. Balın içindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşır.

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Alerjileri azaltır: Çiğ ve bölgenizin balını kullanmak bölgenizin polenlerine karşı vücudunuzu alıştırmaya yardımcı olur. Ayrıca çevresel alerjilere olan hassasiyetinizi azaltmaya yardımcıdır.

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Enerji verir: Enerjinizi artırmak için kahve yerine ılık ballı suyu tercih edin. Vücudunuz çok az susuz kalsa bile kendinizi uyuşuk, tembel ve halsiz hissedersiniz. Bunu önlemek için kahve yerine suyun içine biraz bal ekleyip için. Çünkü kahve idrar söktürücüdür ve vücudunuzun susuzluk çekmesine yol açar.

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Boğaz ağrısını hafifletir ve öksürüğü keser: Ballı sıcak su boğazdaki ağrıyı ve tahrişi azaltmaya yardımcıdır. Ilık su boğazınızı yumuşatırken bal da boğazınızın ince bir tabakayla örtülmesini sağlar. Bu yumuşatıcı etki öksürüğü de azaltmaya yardım eder.

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Vücudunuzun toksinlerden arındırır: Ballı su vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardım eder. Düzenli olarak içtiğinizde hastalığa yol açan toksinlerden kurtulursunuz. Bu karışıma limon eklerseniz yararını artırırsınız. Böylece toksinleri vücudunuzdan daha sık atarsınız ve idrar yollarınız sağlıklı kalır.

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Gaz sorununa yardımcıdır: Bağırsaklarınız ağrıyor ve gazınız varsa, bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı olacaktır. Bal gazı etkisiz hale getirir.