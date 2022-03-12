Bağışıklık Sistemimizi Gösteren 16 ilginç fotoğraf

1 / 16

İşte vücudumuzu hastalıklardan koruyan müthiş sistem Dokularda bulunan patojenlerin, ölü gözelerin, hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücre olan "Makrofaj"

2 / 16

Bağışıklık sisteminin ana parçası olan T hücresi. Mavi renkli görünen kısım ise T hücresine saldıran Hiv/ AIDS virüsüdür.

3 / 16

Bakteri ile kaplı örnekte görüldüğü gibi, tek bir cins patojene saldırmakla görevli olan antikorlar ordusu üreten B hücresi.

4 / 16

Kırmızı kan hücreleri içerisinde çoğalan Sıtma'ya sebebiyet veren tek hücreliler. Bu hücrelerden birisi diğer hücrelere yayılıp çoğalmasını sağlayacak parazitleri yaymak için yarılmış durumda.

5 / 16

Tehlikeli mikroorganizmalara karşı ilk savunmayı sağlayan set, deri hücreleri yaralanma sonrası kendisini hızlıca iyileştirebilme yeteneğine sahiptir.

6 / 16

Fagositoz yani hücre yiyici tek hücreli Makrofaj'ın yalancı ayaklar çıkartarak bir kaç E-coli bakterisini sarmalaması.

7 / 16

Makrofaj zarının genişlemesi sonucu tuzağa düşürülen bakteriler.

8 / 16

Makrofaj içerisindeki güçlü kimyasallar saldırılan hücrenin parçalarını yok eder.

9 / 16

Bilim kurgularda karşılaştığımız sahnelerde gördüğümüz gibi Makrofaj'dan çıkan yalancı ayaklar bakteriyi tuzağa düşürür.

10 / 16

İnsan soyunun karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri olan kanserojen mineral "Asbest"in Makrofaj tarafından yakalanması.

11 / 16

Vücuttaki sağlıklı hücrelerin bir şekilde mekanizmanın dışına çıkıp kanseri meydana getirmesine sebebiyet veren isyan. Neyse ki, dış yüzeylerindeki antijenler bu kendi kendilerini değiştirebilen hücreleri yavaşça kontrol edebiliyorlar.

12 / 16

Katil T hücrelerinin kanser hücresine saldırdığı an. Düzgün yuvarlar bir şekle sahip olan T hücreleri saldırı anında hedefin hücre zarını delecek olan kimyasalları salgılayabilmek için ince uzun saldırı pozisyonuna geçiyorlar.

13 / 16

Sitoplazmasını kaybeden bir kanser hücresi, geriye sadece lifli iskelet kalmıştır ve alt tarafta da bir T hücresi.

14 / 16

Gereksiz antikor üreterek insanın başına bela olan alerjik reaksiyonlara karşı hevesli bir şekilde karşılık veren bağışıklığımız.

15 / 16

"Romatoid artrit"i yani bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına yol açan bir bozukluğu olan 50 yaşındaki bir kadının femuru.