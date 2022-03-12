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Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:30

Bağışıklık Sistemimizi Gösteren 16 ilginç fotoğraf

1986'da National Geographic Magazine 'Our Immune System: The Wars Within' adıyla bir makale yayımladı. Fotoğrafları Boehringer Ingelheim firmasından Lennart Nilsson tarafından çekildi. Nisan 2013'te, bir Reddit kullanıcısı , bu makalenin fotoğraflarını Imgur sitesinde bulmuş ve gün yüzüne çıkarmıştır. İşte o kareler...

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