Bağışıklık Sistemimizi Gösteren 16 ilginç fotoğraf

İşte vücudumuzu hastalıklardan koruyan müthiş sistem Dokularda bulunan patojenlerin, ölü gözelerin, hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücre olan "Makrofaj"
Bağışıklık sisteminin ana parçası olan T hücresi. Mavi renkli görünen kısım ise T hücresine saldıran Hiv/ AIDS virüsüdür.
Bakteri ile kaplı örnekte görüldüğü gibi, tek bir cins patojene saldırmakla görevli olan antikorlar ordusu üreten B hücresi.
Kırmızı kan hücreleri içerisinde çoğalan Sıtma'ya sebebiyet veren tek hücreliler. Bu hücrelerden birisi diğer hücrelere yayılıp çoğalmasını sağlayacak parazitleri yaymak için yarılmış durumda.
Tehlikeli mikroorganizmalara karşı ilk savunmayı sağlayan set, deri hücreleri yaralanma sonrası kendisini hızlıca iyileştirebilme yeteneğine sahiptir.
Fagositoz yani hücre yiyici tek hücreli Makrofaj'ın yalancı ayaklar çıkartarak bir kaç E-coli bakterisini sarmalaması.
Bilim kurgularda karşılaştığımız sahnelerde gördüğümüz gibi Makrofaj'dan çıkan yalancı ayaklar bakteriyi tuzağa düşürür.
İnsan soyunun karşılaştığı en büyük tehlikelerden biri olan kanserojen mineral "Asbest"in Makrofaj tarafından yakalanması.
Vücuttaki sağlıklı hücrelerin bir şekilde mekanizmanın dışına çıkıp kanseri meydana getirmesine sebebiyet veren isyan. Neyse ki, dış yüzeylerindeki antijenler bu kendi kendilerini değiştirebilen hücreleri yavaşça kontrol edebiliyorlar.
Katil T hücrelerinin kanser hücresine saldırdığı an. Düzgün yuvarlar bir şekle sahip olan T hücreleri saldırı anında hedefin hücre zarını delecek olan kimyasalları salgılayabilmek için ince uzun saldırı pozisyonuna geçiyorlar.
Sitoplazmasını kaybeden bir kanser hücresi, geriye sadece lifli iskelet kalmıştır ve alt tarafta da bir T hücresi.
Gereksiz antikor üreterek insanın başına bela olan alerjik reaksiyonlara karşı hevesli bir şekilde karşılık veren bağışıklığımız.
"Romatoid artrit"i yani bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına yol açan bir bozukluğu olan 50 yaşındaki bir kadının femuru.