Bağışık sistemini güçlendiriyor! Tüketirken içine bir kaç damla sıvı yağ damlatırsanız...

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Kanserle mücadelede vücut savunma sisteminin güçlü olması da önem taşır.

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Bünyesi zayıf olanlara enfeksiyon daha kolay, bünyesi güçlü olanlara ise enfeksiyon daha zor bulaşıyor.

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HPV virüsünden ne oranda korunursanız o oranda da rahim ağzı kanserinden korunmuş olursunuz

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Bu nedenle bünyeyi güçlü kılmak için hayat tarzını ve beslenmenizi doğru düzenlememiz gerekiyor.

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Sigara kullanımı, bu bölgenin beslenmesini, kanamasını bozduğu için kanser riskini arttırabilir. Kesinlikle sigara içilmemeli.



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Havuç suyunda bulunan beta karoten dediğimiz maddenin, C ve E vitamininin, vücut savunma sistemini güçlendirerek, virüse karşı koruduğu biliniyor.



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Bunlar yüzde 100 kanseri önler diyemeyiz fakat koruyucu etkileri vardır.



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Havucun en çok neye yaradığını kime sorarsanız sorun, hemen gözlere iyi geldiği cevabını alırsınız.



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Yapılan araştırmalara göre gözlerimiz için havuçtan çok daha faydalı ve güçlü olan sebze domatestir. Havuç bol miktarda A Vitamini içerdiğinden dolayı gözler için faydalıdır.



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Ancak burada bilmemiz gereken nokta A vitamininin yağda çözünen bir vitamin olmasıdır.



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Havuç suyunu doğrudan içtiğimiz taktirde içerdiği A vitamininden tam anlamıyla istifade edemeyiz.



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İçerdiği A vitaminini büyük bir oranda vücudumuza kazandırmak istiyorsak, bu taktirde bir bardak havuç suyunun içerisine iki-üç damla Sıvı yağ damlatmamız gerekir.



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Damlatılan bu sıvı yağ havucun içerdiği A vitamininin çok daha büyük oranda vücudumuz tarafından emilmesini sağlayacaktır.



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Avrupa'nın bazı şehirlerinde taze meyve suyu satan dükkanlarda havuç suyu sipariş ettiğiniz zaman, "birkaç damla sıvı yağ damlatalım mı?' diye sorarlar.

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