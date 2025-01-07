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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2025 Salı 11:09 |

Anne karnında nasıl oluşuyor? İşte 'Taş Bebek' hakkında bilinenler

Nadir görülen lithopedion fenomeniyle tanışın! İnsan vücudu, fetüsü 'taşa çevirerek' nasıl hayati tehlikelerden korunuyor? İlginç tıbbi vakalar ve modern tıbbın sunduğu çözümler. İşte taş bebek hakkında bilinenler

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