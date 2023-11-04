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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2023 Cumartesi 15:11

Aldığınız tereyağının gerçek olduğunu nasıl anlarsınız? İşte bilmeniz gerekenler

Vücuda katkıları ve faydaları saymakla bitmeyecek tereyağının sahtesini üretip piyasaya sürdüler. Peki, tereyağı alırken gerçek olup olmadığını nasıl anlarız?

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