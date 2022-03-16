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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:28

Akciğerleri tamamen temizliyor! Bu besin adeta doğal ilaç

Sağlıksız beslenme ve egzersizden uzak bir yaşam tarzı zamanla akciğerlerin kapasitesini kaybetmesine neden olur. Özellikle soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon vakalarına karşı güçlü bir akciğere sahip olmak iyileşme sürecini de hızlandırır. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler akciğerleri güçlendiriyor. İşte akciğerleri baştan sona temizleyen şifalı besinler...

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