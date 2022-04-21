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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:44

Ağız kokusunu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

Ağız kokusu birçok insanın özgüvenini zedeleyen, hayatını kabusa çeviren yaygın durumlardan biridir. Ama çoğu kişinin şikayetçi olduğu ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Peki ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen 6 besin...

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