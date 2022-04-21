Ağız kokusunu nasıl geçer? İşte ağız kokusunu geçiren 6 besin

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TARÇIN

Tarçın ağızdaki bakterileri yok edip ağız kokusunu giderir. Özellikle tarçın kabuğunda bulunan bir madde sayesinde kokuyu yok eder. Bunun dışında bir çay kaşığı toz tarçını biraz suyla yutabilirsiniz veya karıştırıp gargara yapabilirsiniz.

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ELMA Elmanın içerisinde bulunan lifler, dişlerdeki kalıntıları temizler ve bu sayede nefisizini tazeler. Ayrıca elma tükürüğü temizleyip ağız kokusunu engeller.

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NANE Ağız kokusuna en etkili faydası olan nane, ferahlatıcı özelliği sayesinde ilk başvurabileceğiniz yollardan biridir. Özellikle soğan gibi kötü kokulara karşı birebir etkilidir. Bir parça taze naneyi sakız gibi çiğneyebilir veya çayını yapıp gargara olarak kullanabilirsiniz.

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YOĞURT Ağızda oluşan kötü bakterileri engelleyen yoğurt, kötü kokuları ortadan kaldırıyor. Günde yarım kase yoğurt yemeniz ağızda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.

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LİMON Ağız kokusunu gidermekte en etkili yiyeceklerden biri limondur. Bir limonu ortadan ikiye kesip emerek yiyebilirsiniz veya suyuyla gargara yapabilirsiniz.

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MAYDANOZ C vitamini deposu olan maydanozun nefesi tazeleme özelliği bulunur. Ağızdaki kötü bakterileri yok edip nefesin yenilenmesine yardım eder. Bir parça maydanoz çiğneyip kötü ağız kokusunu giderebilirsiniz.