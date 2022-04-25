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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:35

4 gün boyunca muz yerseniz... Etkisine inanamayacaksınız!

Muz içeriğinin %74'ü sudur. İçeriğinde ayrıca bol miktarda karbonhidrat bulunduran muz tüm gün enerjik kalmanızı sağlıyor. Spora başlamadan önce ve sonrasında sıklıkla muz tüketen sporcuların enerjik kalması bu da beslenme düzenlerine bağlı.

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