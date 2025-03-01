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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 1 Mart 2025 Cumartesi 14:46 |

Sahurda tokluk hissi veren 16 besin! Hangi yiyecekler susuzluğu giderir?

Sahur yaparken en çok merak edilenlerden biri de tok tutan besinlerin neler olduğu. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Hangi yiyecekler susuzluğu giderir? İşte sahurda tokluk hissi verecek besinler...

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