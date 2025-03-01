Sahurda tokluk hissi veren 16 besin! Hangi yiyecekler susuzluğu giderir?

Kefir, yüzyıllardır susuzluğu giderdiği için Ramazanlarda tüketilen bir içecektir. İçerdiği faydalı bakteriler; hazımsızlığa ve mide ekşimesine de iyi gelir. Sahurda tüketilen iki bardak kefir, gün içerisindeki yaşanan susuzluğu giderir.
Ceviz ve fındık yağlı tohumlardan tüketilmesi besinlerin mideden geçiş hızını yavaşlatarak tokluğun uzamasını da yardımcı olur.
İftar ve sahur arasında ve sahurda bol miktarda su içmeye özen gösterin. Çay ve kahve gibi vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olan içecekleri ise özellikle sahurda tüketmemeye dikkat edin. Şeker oranı yüksek asitli içecekler ve meyve suları da kan şekerini etkilediğinden özellikle sahurda uzak durulması gerekenler arasında.