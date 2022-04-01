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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 13:11

Ramazanda tok tutan gıdalar! Sofranızdan sakın eksik etmeyin...

Ramazan ayında oruç tutacaklar daha kolay bir oruç için sahurda ne yemeli ne yememeli konusunu araştırıyor. İşte orucu kolaylaştıran beslenme önerileri...

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