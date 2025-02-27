Ramazan ayının vazgeçilmezi! Güllaç nasıl yapılır?

Vatandaşlar sofralarından eksik etmiyor. Hafifliğinin yanı sıra serin tüketilen bir tatlı olması iftar sonrasında yenilecek tatlılar listesinde ilk sırada yer alıyor. Merdiven altı diye tabir edilen tatlılara dikkat etmek gerekiyor. Nerede yapıldığı belli olmayan tatlı veya benzeri ürünleri tüketmekten kaçınmalıdır. Çünkü insan sağlığını tehdit ediyor.