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RAMAZAN
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:34

Orucu bozan şeyler neler? İşte diyanetin açıklaması

Orucu bozan şeyler neler? İslam alemi Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor. 2022 Ramazan'ın ilk orucu 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece tutuluyor. Ramazan-ı Şerif'in başlamasıyla birlikte orucu bozan haller konusu da yeniden gündeme geldi. Peki, orucu bozan şeyler nelerdir? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı? İşte orucu bozan durumlar...

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