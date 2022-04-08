  • $14,7485
  • 16,0251
  • 915.564
  • 2370.81

Foto Galeri

RAMAZAN
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2022 Cuma 09:54

Oruç açarken neden hurma tercih edilmeli! Faydaları neler?

11 ayın sultanı, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ile bu denli bütünleşen hurma oruç açarken tercih ediliyor. Peki, oruç açarken neden hurma tercih edilir? Sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini açıkladı. İşte orucu hurma ile açmanın nedenleri ve hurmanın mucizevi faydaları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.