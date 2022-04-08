Oruç açarken neden hurma tercih edilmeli! Faydaları neler?

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Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ile bu denli bütünleşen hurma oruç açarken tercih ediliyor. Peki, hurma nasıl bu kadar Ramazan ayıyla bütünleşti? Oruç açarken neden hurma tercih edilir? Sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini açıkladı. İşte orucu hurma ile açmanın nedenleri ve hurmanın mucizevi faydaları...

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Ramazan ayı denilince ilk akla gelen şeylerde biri de hurma oluyor. Peki, çeşitlere ayrılan ve fiyatları çeşitlerine göre değişiklik gösteren hurma meyvesi nasıl bu kadar Ramazan ayıyla bütünleşti?

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Oruç açarken neden hurma tercih edilir? İslam alimleri ve sağlık uzmanları hurma ile iftarı açmanın nedenlerini farklı şekillerde yorumluyor.

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Hz. Peygamber (s.a.s ), Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen hurma için "Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir." (Tirmizî, "Savm", 10) buyurmuştur.

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Sahabeden Selman el-Farisî'nin (r.a.) aktardığına göre, Peygamberimiz'in (s.a.s) tüm sahabelere Ramazanayının rahmet, mağfiret ve bereket, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ashabına yaptığı konuşması esnasında , bir sahabe "Ey Allah'ın elçisi! Hepimiz iftar verecek güce sahip de iliz ki" söyleminde bulunur. Bunun üzerine Hz. Peygamber sahabeye cevaben, "Allah, bu sevabı bir tek hurma veya bir bardak su veya bir içimlik süt ikramı ile de verir" buyurdu.

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HURMA MEYVESİNİN FAYDALARI Tadı güzel olan ve hemen herkesi mest eden bu meyve lezzetinin yanı sıra içerdiği besin değerleriyle sağlığa da etki sağlar. Bunun yanında vücudu temizlediği, kalp sağlığına koruduğunu, hafızayı güçlendirdiğini tansiyona ve diyabet gibi birçok hastalığa karşı mücadelede yardımcı olur.

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Hurma kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Çok yüksek lif içeriyor. Bu lifler düzenli olarak hurma tüketen kişilerde kanser hastalıklarına yakalanma riskini azaltmanın yanında kalp hastalıklarından da koruyor. Ayrıca kolon, rahim ve göğüs kanserlerinden de koruyor.

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Hurmada bulunan kalsiyum ve fosfat ise, iskelet oluşumu ve vücudun kemik yapısının dengelenmesi için çok önemli elementlerdir.

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Hurma, içerdiği bol fosfor ve kalsiyum ile kemik zayıflığına karşı bünyeyi korur ve bu hastalıkların azaltılmasına yardım eder. Bilim adamları hurmanın stres ve gerginliği giderici etkisine de dikkat çekmektedirler.

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Hurma beyni ve hafızayı ciddi şekilde destekliyor. A vitamininin bir türü olan ve tüketildiğine Retinal'e dönüşen karoten içeriyor.

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Bunun dışında beyin hücrelerinde meydana gelen hasarların giderilmesinde ve yaşlılığa bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

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ORUÇ AÇARKEN NEDEN HURMA TERCİH EDİLMELİ? Hurma Ramazan ayı dışında günlük beslenmede de tercih edilirse bazı göz hastalıklarını ve gece körlüğünü de önlemektedir. Peki hurma neden Ramazan ayında oruç açarken tercih edilmelidir?

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Müslümanlar için ayrı bir yeri olan hurma insanın oruçluyken yaşadığı halsizliğin önlenmesinde etkilidir.

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Bu açıdan iftarı hurmayla açmak insan sağlığı açısından da önemlidir İftar zamanına kadar aç kalan vücutta halsizlik ve yorgunluk baş göstermektedir.

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Orucun hurma ile açılması kan şekerinizin daha dengeli yükselmesini sağlayacaktır.

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