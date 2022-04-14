New York Otomobil Fuarı başladı! İşte fuardan ilk fotoğraflar

ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 15-24 Nisan tarihlerinde gezilebilecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.
DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ 2022 KAZANANLARI
Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödüllerinin kazananları da fuar kapsamında açıklandı.
Dünyada Yılın Otomobili: Hyundai Ioniq 5
Dünyada Yılın Şehir Otomobili: Toyota Yaris Cross
Dünyada Yılın Lüks Otomobili: Mercedes EQS
Dünyada Yılın Performans Otomobili: Audi e-tron GT
Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili: Hyundai Ioniq 5
Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili:
Hyundai Ioniq 5