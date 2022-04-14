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Foto Galeri

OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:29

New York Otomobil Fuarı başladı! İşte fuardan ilk fotoğraflar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen New York Otomobil Fuarı Jacob Javits Convention Center'da ziyarete açıldı. Fuar kapsamında Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödüllerinin kazananları da açıklandı.

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