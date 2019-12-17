Ford Ecosport'un elektriklisi de olmalı

Tüm dünyada SUV ve elektrikli modellerin öne çıktığı günler yaşıyoruz. Türkiye’de bu duruma parallel olarak gerileyen sedan pazarı SUV modellerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu noktada tasarımından bugüne takip ettiğimiz Ford’un SUV segmentine ulaşmak isteyenler için tasarladığı Ecosport aracını geçtiğimiz günlerde kullanma imkanı bulduk. İşte Ford Ecosport ile sürüş izlenimlerimiz, bu araçtan beklenebilecekler ve otomobilin öne çıkan özellikleri...
Sağlam bir sinir sisteminiz yoksa İstanbul’da otomobil kullanamazsınız. İki gün gider üçüncü gün mutlaka başınıza bir kaza alırsınız. Bu ortamda yeni çıkan teknolojiler size rahatlatmaya dönük önemli adımlar atsa da bir otomobilin yerden yüksekliği size sıkışık trafikte ve park etmede sizi rahatlatacak en önemli etkendir. Ford Ecosport ise markanın SUV segmentine giriş aracı olarak şehir içinde bu yükseklik ile ön plana çıkıyor. Sürüş izlenimimiz sırasında bu avantajını iyice belli eden otomobilin diğer özelliklerini ve bu otomobilden beklenebilecekleri sizin için özetlemeye çalıştık.