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OTOMOBİL
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2019 Salı 09:50

Ford Ecosport'un elektriklisi de olmalı

Tüm dünyada SUV ve elektrikli modellerin öne çıktığı günler yaşıyoruz. Türkiye’de bu duruma parallel olarak gerileyen sedan pazarı SUV modellerine yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu noktada tasarımından bugüne takip ettiğimiz Ford’un SUV segmentine ulaşmak isteyenler için tasarladığı Ecosport aracını geçtiğimiz günlerde kullanma imkanı bulduk. İşte Ford Ecosport ile sürüş izlenimlerimiz, bu araçtan beklenebilecekler ve otomobilin öne çıkan özellikleri...

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

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