Sonbahar stiliniz göz doldursun! En zevkli trençkot, şapka ve süveter önerileri

<p>Etekli elbiseleri çizmeyle kombin yapmanız her zaman daha stil görünmenizi sağlar. Gözlük, şapka ve kolye üçlüsünden biri de bu kombininize eşlik edebilir.</p><br><p>Baklava dilimli süveterler sonbaharda oldukça rövaşta. Kahve tonlarında ve yün kumaştan yapılan bu kıyafetleri dilediğiniz pantalonla kombin yapabilirsiniz.</p><br><p>Sonbahar denlince akla ilk gelen parça trençkotlar... Sarı, ekru ve kahve tonlarında binbir çeşidi olan trençkot klas bir görünüm sağlar. </p><br><p>Toprak tonlarındaki büyük çantalar sonbaharda stilinizi yansıtır. Bir tık veda eder görüntüsü sunsa da sonbahar temasına uygun olacaksınız.</p><br><p>Oval şapkalar sonbaharda hem ısıtır hem göze zevkli gelir. Trençkotlar üzerine kombin yapılan şapkalar sizi şık yapacaktır.</p><br><p>Siyah beyaz formda olan kışlık kabanlar soğuk günlerde kurtarıcınız olabilir. Geçişli renkler ise size daha enerjik ve sıcak bir stil sunacaktır.</p><br><p>Deri de sonbahar kış koleksiyonlarında sıklıkla görmeye alıştığımız bir kumaş çeşidi. Deri kabanlar, eteler, pantolonlar... Asla modası geçmeyen bu kumaş türü sizi daha cazibeli gösterecektir.</p><br>