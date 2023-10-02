Saçı böyle kurutmayın! İşte 10 yaş gençleştiren saç önerileri!
Genç görünümün en önemli kriterlerden biri de saç. Bakımsız saçlar insanı 10 yıl yaşlı gösterebildiği gibi 10 yaş da genç gösterebilir. Kırılmaya eğilimli donuk, zayıf saçlara sahip olmaktan sıkıldıysanız yeni bir şey denemenin zamanı gelmiş demektir. İşte 10 yaş gençleştiren saç önerileri...
2 Ekim 2023 Pazartesi 12:01
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1. Sıcaklığı azaltın
Saçları şekillendirmek güzel ancak her defasında saçınızın ömrünü kısalttığını bilmeniz gerekiyor. Bu, saç tellerinizi zamanla zayıf ve donuk bırakabilir. Saç maşalarını mutlaka düşük ısıda kullanın.
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