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Sabah kahvesi şekeri yükseltir mi?

Kahveyi sabah içenlerin sayısı çok fazla. Güne başlarken kafein almak daha dinç hissettirebiliyor. Peki kahve şekeri yükseltir mi? Sabah kahvesi riskli midir?
23 Eylül 2023 Cumartesi 11:50
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British Journal of Nutrition'da Haziran 2020'de yapılan araştırmaya göre aç karnına sade kahve içmek kan şekeri kontrolünü etkileyebilir. Araştırmalar gösteriyor ki, aç karnına sade kahve içmek bazı insanlarda kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olabilir. Bu durum özellikle kahvaltı yapmadan kahve içen kişilerde daha belirgin olabilir.Kahve, içerdiği kafein nedeniyle insülin direncini artırabilir ve bu da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açabilir. Aynı zamanda kahvenin iştah bastırıcı etkisi nedeniyle, kahvaltı yapmayan kişilerin daha sonra gün içinde aşırı yemek yeme eğiliminde olmaları da kan şekeri dalgalanmalarına katkıda bulunabilir.

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