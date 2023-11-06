FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Peçete katlamak için 20 fikir! Sofra sunumunu güzelleştiren öneriler

Şık ve zarif yemek masasının önemli ürünlerinden biri de peçeteler. Peçete katlama fikriyle yemek masasında fark yaratabilirsiniz. Çünkü peçeteler işlevselliklerinin ötesinde sofra düzenine ve estetiğine de önemli katkı sağlıyor. İşte 20 peçete katlama fikri...
6 Kasım 2023 Pazartesi 15:14
1 / 20

Şık bir yemek masasında peçetelerin katlanmasının masa temasıyla uyumlu hale getirilmesi önemli.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin