Peçete katlamak için 20 fikir! Sofra sunumunu güzelleştiren öneriler

Şık ve zarif yemek masasının önemli ürünlerinden biri de peçeteler. Peçete katlama fikriyle yemek masasında fark yaratabilirsiniz. Çünkü peçeteler işlevselliklerinin ötesinde sofra düzenine ve estetiğine de önemli katkı sağlıyor. İşte 20 peçete katlama fikri...