Lif dopingi 7 besin, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Kabızlık ve bağırsak problemi yaşıyorsanız yapmanız gereken şey lifli besinleri hayatınıza dahil etmektir. Çünkü vücut tarafından sindirilemeyen besinler bağırsak duvarına yapışır. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olacak şey lifli besinlerdir. Sadece kabızlık için değil sağlık için de bu besinleri sofraya dahil etmekte fayda var.
22 Ekim 2023 Pazar 16:21
1 / 9
Brüksel lahanası
PopülerGaleriler
Lif dopingi 7 besin, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Göz altı morluğu için ev ilacı! Hemen etkisini gösteriyor
Öksürüğü kesen 5 bitki çayı! İlaç kadar etkili
En ÇokOkunanlar
Güzellik uzmanları öneriyor: Ameliyatsız dolgun dudak için 3 yöntem
1 ayda 10 kilo verdiren meyve! Ödem ve yağdan eser bırakmıyor, ister reçel yap, ister suyunu iç
Çiftlerin yüzde 90'ı partnerine bu konuda yalan söylüyor
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.