Lif dopingi 7 besin, bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Kabızlık ve bağırsak problemi yaşıyorsanız yapmanız gereken şey lifli besinleri hayatınıza dahil etmektir. Çünkü vücut tarafından sindirilemeyen besinler bağırsak duvarına yapışır. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olacak şey lifli besinlerdir. Sadece kabızlık için değil sağlık için de bu besinleri sofraya dahil etmekte fayda var.