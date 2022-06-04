Kellik için birebir! Günde 1 fincan yetiyor

<p>Saç dökülmesi ve kellik problemleri için kullanılır.</p><br><p>Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır ve akne gibi cilt sorunlarına iyi gelir.</p><br><p>Kırışıklıkları azaltır ve cildi canlandırır.<br></p><br><p>Dudak bakımında kullanılabilir.</p><br><p>Yaprak ve tomurcuklarından hazırlanan tonikle cilt bakımı yapılabilir.</p><br><p>Solgun ve yıpranmış saçları güçlendirir.</p><br><p>Sindirime yardımcı olur</p><br><p>Sık karın ağrısı, bulantı ve hazımsızlık sorunu yaşıyorsanız ya da dispepsi (mide fesadı) problemi hayatınızı zorlaştırıyorsa melisa otu size yardımcı olabilir. 2010'da yapılan küçük bir çalışmada, fonksiyonel bir disepsi üzerine, melisa otu içeren soğuk tatlıların sindirim kolaylaştırdığını ve mide rahatsızlıklarını rahatlattığını bulunmuştur.<br></p><br><p>Adet ağrılarını azaltır</p><br><p>Baş ağrısını hafifletir</p><br><p>Yatmadan önce kediotu ve melisa otu ile demlenmiş bir fincan çay içilir. Herhangi bir hastalığı olanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır. </p><br>