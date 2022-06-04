FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Kellik için birebir! Günde 1 fincan yetiyor

Kellik, akne, kırışıklık insanı yaşlı gösteren sorunların başında geliyor. Peki, tüm bunlara melisa otunun faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte kelliğe çare olan melisa otunun faydaları…
4 Haziran 2022 Cumartesi 07:52
1 / 13

Saç dökülmesi ve kellik problemleri için kullanılır.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin