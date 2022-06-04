Kellik için birebir! Günde 1 fincan yetiyor

Kellik, akne, kırışıklık insanı yaşlı gösteren sorunların başında geliyor. Peki, tüm bunlara melisa otunun faydalı olduğunu biliyor muydunuz? İşte kelliğe çare olan melisa otunun faydaları…