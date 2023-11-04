Keçiboynuzu pekmezini kış hastalıklarına faydaları
Akdeniz ikliminde yetişen çok fonksiyonlu bir meyve olan keçiboynuzunun; özünden, tohumundan, unundan farklı şekillerde faydalanmak mümkün. Süper gıda kategorisinde yer alan keçiboynuzunun besin değeri de oldukça yüksektir.
4 Kasım 2023 Cumartesi 14:08
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Keçiboynuzunda gallik asit ile flavonoid başta olacak şekilde 24 ayrı polifenol bileşik vardır. Bu da keçiboynuzunun hastalıklara karşı ne kadar koruyucu olduğunu kanıtlamaktadır.
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Keçiboynuzu pekmezini kış hastalıklarına faydaları
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