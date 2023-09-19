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Karasineklerden kurtulmanın en basit 2 yöntemi! O böcekleri evden göndermenin yolu buymuş

Karasinekler birçok evde görülebilir. Nitekim camdan ve pencereden bir anda girebilen bu böcekler, özellikle yemek sofralarında insanlara rahatsızlık verebilirler. Bu nedenle karasineklerden kurtulmanın yöntemleri de araştırılabiliyor. Ayrıca bu konuda tercih edilebilecek 2 yöntem, meğer o böcekleri evden göndermenin yolu buymuş bile dedirtebilir. İşte detaylar…
19 Eylül 2023 Salı 20:25
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Karasinekler, girdikleri evlerde pek çok insana rahatsızlık verebilirler. Bu nedenle, özellikle yiyecek tüketirken sürekli sofranın etrafında dolaşabilen bu böceklerden kurtulmanın yöntemleri de araştırılabiliyor.

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