İbn-i Sina'nın defterinden 7 besin! Beyin hücrelerini çalıştırıyor, unutkanlığa birebir

İbn-i Sina sağlıklı bir bağışıklık için 7 besini öneriyor. Tüm vitaminleri içeren ve sağlık deposu olan bu besinler hastalıklara iyi geliyor. Peki İbn-i Sina önerisi olan besinler neler?