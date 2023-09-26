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İbn-i Sina'nın defterinden 7 besin! Beyin hücrelerini çalıştırıyor, unutkanlığa birebir

İbn-i Sina sağlıklı bir bağışıklık için 7 besini öneriyor. Tüm vitaminleri içeren ve sağlık deposu olan bu besinler hastalıklara iyi geliyor. Peki İbn-i Sina önerisi olan besinler neler?
26 Eylül 2023 Salı 14:17
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Kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldüğünde beyni çalıştırır ve mideye oldukça faydalıdır.

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