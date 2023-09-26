İbn-i Sina'nın defterinden 7 besin! Beyin hücrelerini çalıştırıyor, unutkanlığa birebir

<p>Kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldüğünde beyni çalıştırır ve mideye oldukça faydalıdır.</p><br><p>Felce yakalanmış kişilerin çam fıstığı tüketmesi gerekir.</p><br><p>Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yüksetir. Aynı zamanda üçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn-i Sina balın petekli yenilmeisni tavsiye eder.</p><br><p>Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğunu vurguluyor. Özellikle son yıllarda koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden biridir.</p><br><p>Vücuttaki kolejen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye eder.</p><br><p>En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor. </p><br><p>En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkekler de ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkarır. Bu duruma bir çok durum etki eder. Ancak İbn-i Sina Kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor. </p><br>