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İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Saç beyazlaması olanlar dikkat! İşte doğal çözüm…

Saç beyazlaması sorunu günümüzde olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanı rahatsız ediyordu. Ayrıca İbn-i Sina'da asırlar öncesinden saç beyazlamasına karşı bazı doğal çözüm önerilerinde bulundu. İşte İbn-i Sina'nın önerileri ile ilgili detaylar…
28 Mart 2024 Perşembe 21:40
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Saç beyazlaması sorunu şimdi olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanın moralini bozuyordu. Bu nedenle pek çok insan bu sorunun çözümünü de araştırıyordu.

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