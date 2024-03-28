İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Saç beyazlaması olanlar dikkat! İşte doğal çözüm…
Saç beyazlaması sorunu günümüzde olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanı rahatsız ediyordu. Ayrıca İbn-i Sina'da asırlar öncesinden saç beyazlamasına karşı bazı doğal çözüm önerilerinde bulundu. İşte İbn-i Sina'nın önerileri ile ilgili detaylar…
28 Mart 2024 Perşembe 21:40
1 / 9
Saç beyazlaması sorunu şimdi olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanın moralini bozuyordu. Bu nedenle pek çok insan bu sorunun çözümünü de araştırıyordu.
PopülerGaleriler
İbn-i Sina asırlar önce önerdi: Saç beyazlaması olanlar dikkat! İşte doğal çözüm…
Canan Karatay uyardı! Mutfakta sakın bu hataları yapmayın...
Ayakkabı kokusu yok oluyor! Oysa çözümü bu kadar basitmiş
En ÇokOkunanlar
Kişilik testi: Hangi tarak şeklini seçersin? Nasıl bir lider olursun ortaya çıkıyor
Hafıza ve mide ağrısı olanlar dikkat! Tek baharat çözüm oluyor
Genç kalmak isteyenler dikkat! İşte yaşlanma karşıtı 2 besin
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.