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Göz altı morluğu için ev ilacı! Hemen etkisini gösteriyor

Göz altı morlukları yaşlanma, genetik, stres, yorgunluk ve kötü beslenmeyle ortaya çıkıyor. Estetik açıdan insanı rahatsız eden bu durumdan basit maskelerle kurtulabilirsiniz. Göz altı morlukları için en popüler ürünlerden maske tarifi hazırladık. İşte adım adım göz altı maskesinin yapılışı...
18 Ekim 2023 Çarşamba 17:24
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Patatesin antiinflamatuar özellikleri, beyazlatıcı maddeleri ve dekonjestan etkisi sayesindedir. Göz altındaki mavimsi tonu ve torbaları azaltmak için faydalarına güvenebilirsiniz.

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