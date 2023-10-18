Göz altı morluğu için ev ilacı! Hemen etkisini gösteriyor

Göz altı morlukları yaşlanma, genetik, stres, yorgunluk ve kötü beslenmeyle ortaya çıkıyor. Estetik açıdan insanı rahatsız eden bu durumdan basit maskelerle kurtulabilirsiniz. Göz altı morlukları için en popüler ürünlerden maske tarifi hazırladık. İşte adım adım göz altı maskesinin yapılışı...