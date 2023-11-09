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Faydasını duyan çöpe atmaktan vazgeçiyor! Cilt bakımı, reçel ve dahası...

Elma kabuğunun birden fazla kulanım şekilleri var. Elma kabuğu cildi parlatır. Vitamin sağlar. Peki elma kabukları ne işe yarar?
9 Kasım 2023 Perşembe 15:13
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Elma kabukları cilt bakımı için kullanışlıdır. Ciltteki fazla yağı emebilir, cilt temizliği ve peeling için kullanılabilir.

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