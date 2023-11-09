Faydasını duyan çöpe atmaktan vazgeçiyor! Cilt bakımı, reçel ve dahası...

<p>Elma kabukları cilt bakımı için kullanışlıdır. Ciltteki fazla yağı emebilir, cilt temizliği ve peeling için kullanılabilir.</p><br><p>Elma kabukları, elma sirkesi yapmak için kullanılabilir. Kabukları su ve şekerle karıştırarak elma sirkesi fermantasyonunu başlatabilirsiniz.</p><br><p>Elma kabuklarını kurutarak atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Kurutulmuş elma kabukları, çocuklar için sağlıklı bir alternatif atıştırmalık olabilir.</p><br><p>Elma kabukları, reçel veya marmelat yapımında kullanılabilecek mükemmel bir malzemedir. Kabukları doğrayarak, şeker ve baharatlarla karıştırarak lezzetli bir marmelat yapabilirsiniz.</p><br>