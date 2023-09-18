FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Duvardaki kalem lekesini çıkaran 3 yöntem! Yeni haline çevirmek bu kadar basit

Evde çocuğu olanlar genelde duvardaki kalem lekelerinden şikâyet eder. Peki, duvardaki kalem lekesi nasıl çıkar? İşte kalem lekesine 3 öneri...
18 Eylül 2023 Pazartesi 16:38
1 / 5

1. KABARTMA TOZU

Beyaz bir bezin köşesini hafifçe ıslatın. Bezi bir yemek kaşığı kabartma tozunun içine batırın. Kalem lekesi üzerini ovalayarak lekeyi temizleyin.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin