Duvardaki kalem lekesini çıkaran 3 yöntem! Yeni haline çevirmek bu kadar basit

<p><b>1. KABARTMA TOZU </b></p><p>Beyaz bir bezin köşesini hafifçe ıslatın. Bezi bir yemek kaşığı kabartma tozunun içine batırın. Kalem lekesi üzerini ovalayarak lekeyi temizleyin.</p><br><p><b>2. DİŞ MACUNU </b></p><p>Leke üzerine biraz beyaz bir diş macunu sürün. Kuru bir bezle, nazik bir şekilde ovalayarak lekeyi temizleyin.</p><br><p><b>3. SAÇ SPREYİ</b></p><p>Duvar lekesini saç spreyi de gideriyor. Lekeli bölgeye bol miktarda saç spreyi püskürtün. Daha sonra beyaz bir bezle lekeli bölgeyi silin.</p><br>