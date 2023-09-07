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Düğün davetinde gözde siz olacaksınız! Birbirinden şık elbise fikirleri

'Sadece bir parça kullanayım, davetin gözdesi ben olayım' diyenlere birbirinden farklı tarzlarda şık elbise fikirlerini derledik. İşte gözlerini sizden alamayacakları o kombin önerileri...
7 Eylül 2023 Perşembe 17:07
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Renk geçişleri ile bir cümbüş yaratabilirsiniz. Canlı renklerden oluşan kıyafetleriniz ile ortamda dikkat çekmeniz an meselesi.

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