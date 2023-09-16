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Çay içmeniz için 6 neden! Brokoli kadar etkili bileşenlere sahip

Çay milli içeceğimiz. Sabah, öğle veya akşam dahi tüketilebilen çayın birçok faydası var. Peki çay neden tüketilmelidir? İşte sağlıklı içecek çayın 6 faydası...
16 Eylül 2023 Cumartesi 09:48
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Sudan sonra çay, dünya çapında insanlar için en popüler içecek. Çin, Türkiye ve Birleşik Krallık en fazla çay içen nüfusa sahip ülkeler arasında yer alıyor. Belirli bir günde Amerikalıların yarısı bunu içiyor; ancak büyük çoğunluğu buzlu çay olarak tüketiliyor.

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