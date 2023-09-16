Çay içmeniz için 6 neden! Brokoli kadar etkili bileşenlere sahip

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Sudan sonra çay, dünya çapında insanlar için en popüler içecek. Çin, Türkiye ve Birleşik Krallık en fazla çay içen nüfusa sahip ülkeler arasında yer alıyor. Belirli bir günde Amerikalıların yarısı bunu içiyor; ancak büyük çoğunluğu buzlu çay olarak tüketiliyor.