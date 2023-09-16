Çay içmeniz için 6 neden! Brokoli kadar etkili bileşenlere sahip
Çay milli içeceğimiz. Sabah, öğle veya akşam dahi tüketilebilen çayın birçok faydası var. Peki çay neden tüketilmelidir? İşte sağlıklı içecek çayın 6 faydası...
16 Eylül 2023 Cumartesi 09:48
1 / 6
Sudan sonra çay, dünya çapında insanlar için en popüler içecek. Çin, Türkiye ve Birleşik Krallık en fazla çay içen nüfusa sahip ülkeler arasında yer alıyor. Belirli bir günde Amerikalıların yarısı bunu içiyor; ancak büyük çoğunluğu buzlu çay olarak tüketiliyor.
PopülerGaleriler
Çay içmeniz için 6 neden! Brokoli kadar etkili bileşenlere sahip
Ses kısılmasına ne iyi gelir? İşte doğal yöntemlerle çözüm önerisi
Göbek yağlarına düşman 5 süper güç! Karnınız sırtınıza yapışacak
En ÇokOkunanlar
10 dakikada sofrada tarif! Buharda yumuşacık pişen kahvaltılık
Doğuştan zeka yapısı kuvvetli ve güvenilir 2 burç belli oldu...
Spor ayakkabı temizlemenin en basit 2 yöntemi! Meğer temizlemek bu kadar kolaymış...
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.