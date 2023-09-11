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Bir saç kökünden 3 tel çıkıyor! Dökülmeleri engelleyen saç maskeleri, kökten uca uygulayın

Saç maskeleri evde yapılabilir. Doğal meyvelerden yapılan bu maskeler saç diplerine masaj eşliğinde sürülmeli. Saçları uzatan ve dökülmeleri engelleyen karışımların içeriğinde neler var? Peki en doğal saç maskeleri nasıl yapılır?
11 Eylül 2023 Pazartesi 16:50
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Tarçının kan dolaşımını tetikleyici etkisi sayesinde saçlarının büyümesini ve güçlenmesini sağlayabileceğin bir saç maskesi önerimiz daha var. Evinde bulabileceğin iki basit malzemeden oluşan bu maskeyi kolaylıkla hazırlayabilirsin.

Saçların için yeterli miktara ulaşana kadar tarçın ve hindistan cevizi yağını eşit ölçüde karıştır. Karışımı saç köklerine ve saç tellerine uygula, saç derine masaj yaparak iyice yedir. 30-45 dakika bekledikten sonra durula. Etkili sonuç almak için bu maskeyi haftada bir kere uygulamanı öneririz.

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