Baş ağrısını bir anda kesiyor! İbn-i Sina reçetesi... Kafanıza sürün, ağrıdan kurtulun

İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı birçok bilgi günümüz tıp bilgileriyle örtüşüyor. Baş ağrısından göz anatomisine kadar insan anatomisiyle ilgili tedaviler yazan İbn-i Sina döneminin en üretken ilim adamlarından biri. Peki, İbn-i Sina baş ağrısına ne öneriyor? İşte ilim adamının baş ağrısı reçetesi...