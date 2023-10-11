Baş ağrısını bir anda kesiyor! İbn-i Sina reçetesi... Kafanıza sürün, ağrıdan kurtulun
İbn-i Sina'nın bin yıl önce yazdığı birçok bilgi günümüz tıp bilgileriyle örtüşüyor. Baş ağrısından göz anatomisine kadar insan anatomisiyle ilgili tedaviler yazan İbn-i Sina döneminin en üretken ilim adamlarından biri. Peki, İbn-i Sina baş ağrısına ne öneriyor? İşte ilim adamının baş ağrısı reçetesi...
11 Ekim 2023 Çarşamba 20:31
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Baş ağrısı gündelik hayatı aksatan bir sağlık problemi. Bazen ilaç kullansanızda geçmeyen bu ağrılara alimlerin doğal yöntemleri, reçeteleri işe yarıyor. Bu alimlerden biri olan İbn-i Sina baş ağrısı için menekşeyi tavsiye ediyor.
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Baş ağrısını bir anda kesiyor! İbn-i Sina reçetesi... Kafanıza sürün, ağrıdan kurtulun
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