FOTO GALERİ
< GALERİ ANA SAYFA

Bağışıklığı adım adım çöktüren besinler! Ağzınıza sürmeyin

Bağışıklık sistemini düzgün ve düzenli çalışması için zararlı besinlerden uzak durmak gerekiyor. Bağışıklığın en büyük düşmanı ise hazır paket ürünler. İşte detaylar...
6 Kasım 2023 Pazartesi 15:15
1 / 4

Bağışıklık hücrelerimizin çoğunluğu, bağırsakları kaplayan lenfoid dokuda bulunması sebebiyle şeker oranı daha yüksek olan ve sağlıklı bir bağırsağın gelişmesini engelleyen lifini kaybetmiş, işlenmiş tahılları hayatımızdan çıkarmak önemlidir.

En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin