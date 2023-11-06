Bağışıklığı adım adım çöktüren besinler! Ağzınıza sürmeyin
Bağışıklık sistemini düzgün ve düzenli çalışması için zararlı besinlerden uzak durmak gerekiyor. Bağışıklığın en büyük düşmanı ise hazır paket ürünler. İşte detaylar...
6 Kasım 2023 Pazartesi 15:15
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Bağışıklık hücrelerimizin çoğunluğu, bağırsakları kaplayan lenfoid dokuda bulunması sebebiyle şeker oranı daha yüksek olan ve sağlıklı bir bağırsağın gelişmesini engelleyen lifini kaybetmiş, işlenmiş tahılları hayatımızdan çıkarmak önemlidir.
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Bağışıklığı adım adım çöktüren besinler! Ağzınıza sürmeyin
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