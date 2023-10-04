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Açlık diyetlerini yırtıp attıran içecekler! Detoks etkisiyle kilolarca yağ yakıyor

Sabah içecekleri kalori yakmada birebir. Yeşil çay, limonlu su ve dahası kilolarca yağ verdiriyor. Peki fitliğinizin nedeni olacak sağlıklı içecekler neler?
4 Ekim 2023 Çarşamba 11:35
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Tarçın ve bal karışımının, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceği ve iştahı kontrol altında tutabileceği iddia edilir. Ancak, bunu düzenli olarak kullanmadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir.

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