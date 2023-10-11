7 besini sabah tüketin, göbek yağını eritiyor

Göbek bölgesinde kilo vermek zordur. Bu yüzden diyetlere özellikle göbek yağını yakan besinler eklemek gerekiyor. Hatta sabahları bu besinleri tüketme konusunda alışkanlık edinmek kilo vermeyi hızlandırıyor. İşte sabahları tüketildiğinde göbek yağını eriten 7 besin...
11 Ekim 2023 Çarşamba 15:17
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1. Yulaf
Düşük kalorisi olan yulaf kilo verdiren besinlerin başında geliyor. Düz bir karın için diyete yulaf eklemek şart. Yulaf uzun süre tok tutar, sizi başka şeyler yemekten uzaklaştırır.
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