12 burcun tek kelimeyle öne çıkan özellikleri

Burçların özellikleri merak ediliyor. 12 burç için mutlaka öne çıkan bir karakter özelliği var. Kimi bencilliğiyle biliniyor kimi adaletiyle ön planda. Her burcun olumlu ve olumsuz özelliklerinin yanı sıra tek kelimeyle anlatılacak yönleri de var. İşte 12 burcu tek kelimeyle özetleyen davranışlar...